В селе Новопетропавловском Далматовского района обновили почтовое отделение

После масштабного ремонта в селе Новопетропавловском Далматовского района открылось почтовое отделение. Теперь получать полный набор почтовых, финансовых и социальных услуг местные жители будут в комфортных условиях.

Его полностью реконструировали - и снаружи, и внутри. У почты обновили фасад, заменили окна и входную группу, отремонтировали стены, полы и потолок. Хорошим подарком почтовикам стали современное оборудование и новая мебель. Оснастили помещение полным комплексом средств доступности для маломобильных посетителей. Здесь имеются пандус и даже таблички со шрифтом Брайля.

Само по себе помещение небольшое, сельское. Но его открытия очень ждали местные жители, а это почти 1300 человек.

Современные почтовые отделения — это многопрофильные и многофункциональные офисы. Здесь можно за один визит решить максимальное количество бытовых вопросов: оформить подписку, получить корреспонденцию, купить продукты, оплатить услуги ЖКХ, штрафы, налоги или приобрести страховку.

По информации газеты Далматовский вестник

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