В селе Новопетропавловском Далматовского района открылся новый центр культурного развития

«В селе Новопетропавловском Далматовского района завершено строительство нового Дома культуры. Получилось красиво и уютно», – отметил в своем телеграм-канале глава региона Вадим Шумков.

По поручению губернатора жителей села с открытием ДК поздравил директор Департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев.

В центре культурного развития есть все необходимое для того, чтобы жители села смогли проводить праздники, концерты и заниматься творчеством. В новом здании общей площадью 835,4 кв. м есть 28 помещений, предназначенных для хорового пения, занятий народными промыслами, хореографией, аэробикой, прикладным искусством. Также в здании есть библиотека, современный уютный зрительный зал и помещения, в которых можно проводить встречи, образовательные курсы и творческие мастер-классы.

В рамках государственной программы Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области» на строительство клуба было выделено 58,5 млн рублей – это средства из областного и федерального бюджетов. Также свой вклад внесло местное предприятие – ООО «КХ Барабинское», сотрудники которого живут в селе.

Сегодня в клубе села Новопетропавловского развивают 11 направлений детского творчества, здесь занимаются почти 130 юных воспитанников. Организованы и творческие занятия для взрослых.

Новое здание сельского клуба поможет увеличить количество тематических кружков, создать направления, интересные для молодежи, а также увеличить число желающих заняться художественной самодеятельностью. На сцене клуба планируется проведение фестивалей, конкурсов и концертных программ. В фойе нового учреждения разместятся выставки декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства.

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