В селе Памятное Белозерского округа завершаются по установке модульного ФАПа

По поручению Губернатора Курганской области по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение» в этом году завершаются работы по установке модульного ФАПа в село Памятное Белозерского муниципального округа Курганской области Российской Федерации.

В настоящее время ведутся работы по устройству крыльца и пандуса, а также работы по подключению инженерных сетей. Контракт на выполнение работ заключен с ООО Монтажно-Наладочное предприятие «Вектор» на сумму более 4,7 млн рублей.

Медицинскую помощь в новом ФАПе могут получить более 600 жителей села. Прием пациентов будет вести фельдшер, фельдшерско-акушерский оснастят всем необходимым оборудованием.

В департаменте здравоохранения напомнили, что целью региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Курганской области Российской Федерации ляется обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек. За весь период на исполнение программы могут направить до 3,7 млрд рублей.

Фото департамента здравоохранения Курганской области.

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