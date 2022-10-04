В селе Сафакулево благоустроили детскую площадку и ряд других мест для отдыха

В селе Сафакулево Курганской области завершили благоустройство детской игровой площадки по улице Комсомольской. Уютная и комфортная зона отдыха появилась на месте заброшенного пустыря.

Год назад территорию под площадку расчистили, уложили на ней щебень, асфальт и покрытие из резиновой крошки, затем установили два игровых комплекса. А в этом году площадку дополнили новым оборудованием: качели, беседки и песочницы, удобные скамейки для отдыха родителей по периметру. А, кроме того, детская площадка теперь будет освещаться в тёмное время суток.

На этом улучшения в селе не закончатся. В этом году по этой же улице установят спортивную площадку.

С начала действия программы «Формирование комфортной городской среды» в селе Сафакулево благоустроены: парк в центре села, прилегающие территории к детскому садику «Родничок» и к центральной районной больнице, детская игровая площадка по улице Восточной, а также парк по улице Комсомольской.

Кроме того, за последние три года в Сафакулево отремонтированы улицы Комсомольская, Куйбышева, Чапаева, Ленина, Труда, Аэродромная, Озерная, площадь перед Сбербанком с прилегающей территорией и центральная площадь перед зданием администрации, а также две региональные дороги: «Иртыш» – Щучье – Сафакулево и Сафакулево – Сарт – Абдрашево – Преображенка (до села Мартыновка). В деревнях Баязитово и Большое Султаново, в селах Сулейманово, Мансурово, Мартыновка и в самом Сафакулево проведено щебенение.

«Работа по благоустройству общественных территорий в населенных пунктах Курганской области ведется по поручению губернатора Вадима Шумкова постоянно и планомерно. В планах 2022 года благоустройство 90 территорий, в том числе 60 общественных и 30 дворовых. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено более 246,5 млн рублей. Позитивные изменения касаются территорий Кургана, Шадринска, Катайска, Далматово, Мишкино, Частоозерья, Целинного, Куртамыша, Лебяжье и Каргаполья, а также поселка Красный Октябрь в Каргапольском муниципальном округе, сел Сычево, Каширино, Иковка и Шмаково в Кетовском округе», - отметила директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

Фото Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

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