В селе Сафакулево Курганской области открыли Центр протезирования и реабилитации «Гикори»

Центр протезирования и реабилитации «Гикори» открыли в здании бывшего автовокзала по улице Ленина в селе Сафакулево. Он встречает посетителей светлыми и уютными помещениями, наполненными специализированным оборудованием.

Предприниматель Олег Гильманов получил через отдел соцзащиты по Сафакулевскому району 250 тысяч рублей. Теперь жители Сафакулевского района и близлежащих округов при необходимости могут заказать нужные изделия и на месте пройти реабилитацию.

«У меня была возможность начать свой бизнес и в Челябинске, и в Красноярске, и остаться в Москве, где я работал в последнее время, но всё же решил вернуться на родину и помочь своим землякам», - рассказал Гильманов.

Изготовление индивидуального протеза – это долгий и кропотливый процесс, который требует от мастера большого опыта, знаний анатомии тела человека, внимательности к пациенту и большого желания помочь. Предприниматель поделился особенностями работы: «Сейчас у меня два клиента, у которых подошел срок перепротезирования, один из Курганской области, другой из Челябинской. Я не только изготовил для них протезы, но и учу на них ходить. Буду сопровождать на протяжении всего периода пользования протезом. На каждое изделие имеется технический паспорт, в котором прописаны все материалы, из которых изготовлен протез».

Название центра выбрано не случайно – «Гикори» является ореховым деревом, из которого в XIX веке изготавливали протезы. Владелец центра предоставляет на продукцию все необходимые документы, чтобы инвалиды, нуждающиеся в протезировании, могли получить компенсацию расходов через Фонд социального страхования.

Для справки, социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ.

В рамках социального контракта можно получить:

- до 350000 рублей единовременно на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и 30000 рублей единовременно на обучение;

- до 200000 рублей единовременно на развитие личного подсобного хозяйства и 30000 рублей единовременно на обучение;

- 14 263 рубля, при условии поиска работы (в первый месяц и три месяца после трудоустройства). А также 30000 рублей единовременно на обучение и 7131,5 рублей ежемесячно, но не более 3 месяцев при обучении через социальную защиту;

- 14 263 рубля ежемесячно, но не более 6 месяцев на преодоление трудной жизненной ситуации.

Уточнить вопросы можно на сайте Главного управления социальной защиты населения по месту жительства.

Информацию и фото предоставила пресс-служба губернатора Курганской области

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