В селе Шатрово ремонтируют Дом культуры

Ремонтные работы в Шатровском Доме культуры, которые проходят в рамках исполнения народной программы партии, проконтролировали Секретарь местного отделения партии Леонид Рассохин и депутат Курганской областной Думы (фракция «Единая Россия») Владимир Казаков.

Единороссы также посетил Терсюкскую среднюю школу, где Владимир Казаков провел урок со старшеклассниками «Разговор о важном».

Также парламентарий уделил внимание детскому питанию. Он побывал в школьной столовой, куда в 2022 году было приобретено новое, современное кухонное оборудование, в рамках реализации социального проекта Курганской областной Думы «Депутат - СМИ - население: грани взаимодействия», на сумму 120 тысяч рублей. Половина этой суммы поступила по гранту Курганской областной Думы, вторая половина - личные средства депутата. Полноправным партнером при реализации социального проекта выступила и Шатровская газета «Сельская новь», под руководством редактора Елены Дмитриевой.

По информации kurgan.er.ru.

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