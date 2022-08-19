В селе Сивково Частоозерского округа завершен текущий ремонт ФАПа

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Сивково Частоозерского муниципального округа преобразился. Силами сотрудников медицинского объекта в здании проведен текущий ремонт.

В ходе ремонтных работ произведено оштукатуривание и окраска стен и потолка кабинета приема пациентов и процедурного кабинета, выполнена окраска дверей. Также в ходе ремонта подготовились и к отопительному сезону: провели очистку дымоходов, оштукатурили и покрасили печь, заменили плиту.

Отметим, что в рамках программы модернизации здравоохранения первичного звена в текущем году в селе Долгие Частоозерского муниципального округа планируется установка модульного фельдшерско-акушерского пункта. Территория для установки уже определена и передана Частоозерской центральной районной больнице. Этого события ждут жители села Долгие, а также соседних сел.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков при вручении ключей от автомобилей медицинской помощи заявил, что с учетом текущего, 2022 года 238 объектов медицины уже либо модернизированы, либо проходят модернизацию. Порядка 50 объектов зайдет у нас в ремонт на следующий год, дополнительно появятся новые ФАПы и амбулатории.