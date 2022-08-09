В селе Требушинное Макушинского округа завершен монтаж нового ФАПа

Благодаря поручению бубернатора Курганской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в селе Требушинное Макушинского муниципального округа теперь есть новый фельдшерско –акушерский пункт.

В модульном здании завершены все внутренние работы, выполнены работы по благоустройству территории.

Напомним, работы по строительству медицинского объекта выполнял ИП Якупов. В настоящее время идет подготовка документов для прохождения процедуры лицензирования.

Продолжаются работы по капитальному ремонту двухэтажной детской поликлиники в Макушино.

Для удобства и комфорта как маленьких жителей, так и медицинских работников больницы отремонтируют пол, покрасят стены и потолки, заменят входные блоки и сантехническое оборудование. Частично произойдет замена сети электроснабжения.

В настоящее время уже выполнены демонтажные, штукатурно-малярные работы, произведено устройство напольного покрытия и выравнивание стен гипсокартоном.

«В 2023 -2025 году работа по совершенствованию оказания медицинской помощи населению будет продолжена. В планах проведение капитального ремонта центральной районной больницы, а также капитальных ремонтов фельдшерско-акушерских пунктов в селах Клюквенное, Чебаки, Сетовное и приобретение модульного здания в село Золотое»,- сообщила руководитель Макушинской центральной районной больницы Зульфия Ганиева.

По информации департамента здравоохранения Курганской области.

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