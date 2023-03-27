В селе варгашинском селе идет монтаж фельдшерско-акушерского пункта

В селе Дубровном Варгашинского муниципального округа появится модульный фельдшерско-акушерский пункт, на обустройство которого ушло 5,5 млн рублей.

«Уже выполнены работы по планировке земельного участка. В настоящее время идет монтаж модульного здания медицинского объекта», - комментирует руководитель Курганской областной больницы №2 Владимир Герасимов.

Как сообщает региональный Департамент здравоохранения, в период 2021-2022 годов в Варгашинском муниципальном округе осуществлен капитальный ремонт поликлиники, капитальные ремонты также прошли в селах Шастово, Лихачи, Сычево и во врачебной амбулатории в селе Мостовском. В больницу были приобретены флюорограф, биохимический анализатор и другое оборудование.

По программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» округ пополнился 3 врачами и 3 средними медицинским работниками.

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