В селе Введенском Кетовского округа отремонтировали почтовое отделение

По поручению Президента РФ и по инициативе партии «Единая Россия» в Курганской области реализуется программа модернизации сельских отделений почтовой связи. В 2022 году АО «Почта России» отремонтировало в регионе шесть отделений почтовой связи – четыре в Кетовском округе, а также в Далматовском и Частоозерском округах.

Вот и в селе Введенском Кетовского округа почтовое отделение уже функционирует в полном объеме. В здании установили современные инфракрасные обогреватели, тепловой эффект от них ощущается сразу после включения. По словам начальника ОПС Ольги Захаровой, это удобно и экономично, поскольку ранее сотрудникам приходилось самостоятельно топить печь. Также в здании оштукатурены стены, заменена электропроводка, обновлен уголок потребителя.

«Почта на селе – нужный и ценный объект, особенно для людей старшего поколения. Мы видим, здесь можно приобрести товары первой необходимости, также сотрудники почты помогут доставить продукты вместе с пенсией до адресата. Сейчас почтовое отделение – это современное учреждение, в котором безопасно, тепло и комфортно», - рассказал местный депутат от Единой России Павел Скородумов

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