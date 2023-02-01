В селе Золотом Макушинского округа смонтировали модульное здание ФАПа

В селе Золотом Макушинского муниципального округа смонтировали модульное здание фельдшерско-акушерского пункта.

ФАП начнет работу по поручению губернатора Вадима Шумкова в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Модульная мини-поликлиника почти готова, осталось выполнить внутренние работы и благоустроить территорию. «Работа по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи в Макушинском муниципальном округе будет продолжена. В планах на 2024 год капитальный ремонт больницы и капитальный ремонт ФАПов – в селах Клюквенном и Чебаки», – комментирует главный врач Межрайонной больницы №1 Зульфия Ганиева.

Отметим, что за период с 2020 по 2022 год в Макушинском муниципальном округе капитально отремонтировали 2-й этаж детского отделения и приемный покой больницы, состоялся капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов – в селах Казаркино и Коновалово. В рамках программ «Земский врач» и «Земский фельдшер» больница пополнилась двумя участковыми терапевтами и заведующим ФАПом в селе Требушинном.