В селе Звериноголовском Курганской области состоялась Воздвиженская ярмарка

Центр (служба) казачьей культуры, Звериноголовский районный Дом культуры, при поддержке Курганского областного Дома народного творчества, в этот день на площади села Звериноголовского провели смотр-конкурс художественной самодеятельности «Родники зауральских деревень».

Проведение большого красочного мероприятия имело целью показать, как велико стремление обыкновенного сельского человека к искусству. Ведь песня – это любимая и верная спутница человека и в горе, и в радости, и в труде. Во все времена человек слагал песни, отражал в них свои мысли, чувства, да и всю свою жизнь, начиная от рождения. Из песен, пронесённых через столетия, подрастающее поколение узнает о жизни и далёком прошлом русского народа.

Со сцены звучали весёлые частушки, лились старинные протяжные песни, звучала и современная эстрада. Все участники смотра - конкурса подготовились к этому событию и удивили гостей ярким зрелищем. Зрители тепло и доброжелательно реагировали на каждое выступление. В течение всего конкурса не смолкали аплодисментыв зрителей.

Награждение участников смотра-конкурса художественной самодеятельности состоялось после завершения выступлений, дипломы победителям вручила заведующий отделом традиционных национальных культур Курганского областного Дома народного творчества Вера Соловьёва.

Фото с официальной страницы Курганского областного Дома народного творчества в социальной сети «ВКонтакте».

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