В сельских школах Курганской области открывают «Точки роста»

В Уксянской средней школе Далматовского района в день открытия Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» взрослые и дети побывали на мастер-классах. Школьники провели небольшие исследования, использовав цифровые лаборатории.

В Щучанской средней школе №3 по случаю открытия «Точки роста» устроили праздник. Для гостей в этот день организовали открытое мероприятие и провели экскурсию по технологическим площадкам, оборудованным по последнему слову учебной техники.

В Костыгинской средней школе Целинного муниципального округа в работу нового Центра уже включились инициативные педагоги, которые прошли обучение и сумеют поддержать у детей интерес к учёбе и научно-техническому творчеству, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки.

С праздничного мероприятия и экскурсии началось открытие «Точки роста» и в Долговской средней школе Каргапольского муниципального округа. Участники осмотрели кабинеты, оборудованные современными цифровыми лабораториями, ноутбуками, манипуляторами и роботехническим конструктором. Педагоги Центра рассказали о возможностях этого оборудования, благодаря которому школьники смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности.

Фото из группы Департамента образования и науки Курганской области в соцсети «Вконтакте».

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