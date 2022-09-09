В сельских школах Курганской области открываются новые «Точки роста»

В зауральских сельских школах в новом учебном году откроются 15 Центров образования естественно-научной, технической и технологической направленностей «Точка роста». 8 сентября такой подарок получили ученики Введенской средней школы №1 имени Огненного выпуска 1941 года.

Как сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки, в торжественном мероприятии приняли участие представители Управления народного образования, администрации Кетовского округа, директор школы, а также школьники и их родители.

«Центр готов принимать всех любителей науки, исследований и инноваций, всех, кто стремится познать мир современных технологий. Благодаря «Точке роста» наши ученики научатся работать на современном цифровом оборудовании на уроках физики, химии и биологии, получат возможность сделать учебу интересней, самореализоваться в объединениях разной направленности. Кому-то из них это, возможно, поможет определиться с будущей профессией», - отметил директор школы Павел Скородумов.

Еще одна «Точка роста» открылась накануне в Кислянской средней школе Юргамышского района. Директор школы Ольга Борисевич провела для гостей экскурсию по учебным кабинетам, где размещены цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, информатике. Учитель химии и биологии Сергей Борчанинов провел практикум в лаборатории по биологии с обучающимися 10-11 классов, используя новое оборудование по теме «Методы изучения и анализа состояния источников пресной воды». Учитель информатики и физики Олег Лебедев в ходе организованной обзорной лекции в технологической лаборатории рассказал о возможностях различных конструкторов программируемых моделей инженерных систем, показал простейшие действия роботов-конструкторов.

Новое оборудование Центра «Точка роста» будет использоваться не только на занятиях в старших классах, но и для самых маленьких учеников на уроках «Окружающего мира».

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в сельских школах Курганской области за три года были созданы 72 образовательных Центра «Точка роста». До конца года эта цифра возрастет до 87.

Фото с официальной страницы пресс-службы Департамента образования и науки Курганской области.

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