В сельском храме Зауралья установили новые киоты из натурального дуба

В храме села Введенского Кетовского округа недавно появились новые резные киоты из натурального дуба. В них установлены главные иконы храма - великомученицы Параскевы и праведного Симеона Верхотурского.

Киоты изготовлены в мастерских города Рязани на благотворительные средства, уточнили в пресс-службе Курганской епархии. «Идея заказать новые киоты витала в воздухе давно, однако по разным причинам не получалось её воплотить. А в последнее время этот благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, увидел в храме перемены к лучшему и пришёл к решению , что пришло время выполнить своё давнее обещание храму. Все люди, которые сейчас видят эту красоту, от всей души благодарят этого человека, радуются и молятся за его здравие. А благотворитель, увидев воочию, какая красота получилась, задумал об изготовлении нового иконостаса для храма. Помоги ему, Господи», - поделился настоятель храма протоиерей Михаил Артёмов.

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