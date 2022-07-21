В семинаре-совещании по развитию территорий участвовала зауральская делегация

19 и 20 июля участники семинар-совещания в Кемеровской области обсудили вопросы комплексного развития территорий и развития малых форм хозяйствования обсудили.

Комментируя итоги первого дня работы директор областного департамента АПК Павел Кощеев отметил достойные показатели реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в регионе:

«Благодаря участию региона в программе значительно улучшился облик ряда населенных пунктов - благоустроены территории, проведены капитальные ремонты социальных учреждений. Немало сделано, но впереди еще много работы. Наша цель — комплексно и системно улучшать условия жизни в сельской местности, делая жизнь на селе комфортной и привлекательной».

В 2021 году сумма финансирования на реализацию мероприятий государственной программы составила 267,7 млн. руб. (в том числе федеральный бюджет - 250,4 млн. руб., областной бюджет - 17,3 млн. руб).

В итоге завершено строительство 11,1 км сетей газораспределения в 3 населенных пунктах в Щучанском районе и Шатровском муниципальном округе, завершено строительство автомобильной дороги в Белозерском районе, протяженностью 7,1 км, реализовано 16 проектов по благоустройству сельских территорий, завершена реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в села Новопетропавловское Далматовского района и строительство дома культуры.

Кроме того, завершена реализация проекта «Комплексное развитие с.Шастово Варгашинского района» - капитально отремонтированы здания школы и здания дома культуры. А также предоставлены субсидии на улучшение жилищных условий — 4 работникам АПК.

В 2022 году реализуются 4 проекта по благоустройству сельских территорий в Кетовском, Целинном, Щучанском муниципальных округах, Далматовском районе.

Планируется возместить затраты по ученическим договорам 9 работников агропромышленного комплекса Курганской области предприятиям «Агрокомплекс «Кургансемена», «Путь к коммунизму» и «Новая Пятилетка».

Муниципальным образованиям планируется возместить затраты на разработку проектной документации для участия в государственной программе проектов комплексного развития сельских территорий Куртамышского и Целинного муниципальных округов в 2024-2025 годах.

К реализации в 2023 году отбор прошли три проекта — сети газораспределения будут построены в населенных пунктах Екимово, Речкино, Куликово Белозерского района, Раскатиха Притобольного района и рабочем поселке Лебяжье, Арлагуль Лебяжьевского муниципального округа. В последнем муниципальном образовании запланированы также капитальные ремонты детского сада и школы.

В ходе семинар-совещания были проведены панельные дискуссии и круглые столы. Были обсуждены вопросы повышения эффективности реализации проектов по благоустройству сельских территорий, подготовки кадрового потенциала и поддержки сельского туризма.

Фото с официальной страницы областного департамента АПК в социальной сети «ВКонтакте»

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