В сентябре начнется реализация проекта «Прогулки в прошлое Кургана»

Реализация проекта «Прогулки в прошлое Кургана» начнется с праздника-открытия под названием «Ершовский фестиваль». Принять участие смогут все желающие.

Согласно проекту сначала запланирован Ершовский фестиваль, который пройдёт на открытой площадке в ЦПКиО в сентябре этого года. Семьи – участники впервые проявят себя на турнире старинных игр и выиграют свой первый приз. Также будут проведены различные мастер-классы и выступления народных коллективов. Вход на фестиваль свободный.

В рамках проекта каждый месяц в течение года будут проводиться интерактивные театрализованные экскурсии и конкурсы по ним. Уже в сентябре участники проекта прогуляются по улице Куйбышева, встретят у каланчи пожарного XIX века и увидят сделку купцов возле купеческого дома. А в октябре Курганцы посетят автобусную экскурсию «Любимый город», по мотивам которой пройдёт конкурс старинных открыток ручной работы. В ноябре участники посоревнуются в квесте «Негодный путеводитель», где будут искать места, которых уже нет на карте. В конце же года планируется организовать бал-маскарад.

2023 год порадует жителей Кургана экскурсиями на Царёво городище, музыкальными вечерами, квестами, турнирами и конечно же призами.

Фестиваль «С любовью к городу» будет проведен в рамках проекта «Прогулки в прошлое Кургана». Именно на его реализацию автономная некоммерческая ассоциация «Центр развития культуры и творчества «Семь сов», работающая на базе Потанинки, выиграла грант Фонда президентских грантов.

По информации библиотеки имени В.Ф.Потанина.