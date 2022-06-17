В сети появился сайт с доказательствами преступлений ВСУ на Донбассе

На информационном ресурсе «Трибунал» пользователи могут найти факты преступлений представителей Вооруженных сил Украины, политиков, публичных персон и участников националистических батальонов против мирного населения. Их учет будет вестись начиная с 2014 года.

Проект появился при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. География проекта охватывает территорию Луганской и Донецкой народных республик, юго-восток Украины и другие местности, рассказали создатели «Трибунала».

По словам члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марины Ахмедовой, данные сайта помогут доказать виновность украинских боевиков.

«Люди, совершавшие преступления на войне, которая длится восемь лет в Донбассе, думали, что это останется безнаказанным. Сейчас это все начало документироваться и будет использовано следствием и судом для доказательств вины преступников», - сказала Ахмедова.

Сайт доступен по ссылке.

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