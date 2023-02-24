В Шадринске активно строятся социально значимые объекты

По поручению главы региона Вадима Шумкова его заместители Константин Малышев и Наталья Кирилова проконтролировали ход работ по ремонту и строительству социально значимых объектов в Шадринске.

В молодом развивающемся микрорайоне города неподалеку от двух новых детсадов и ледовой арены идёт строительство современной школы на 1100 мест. Инициативу губернатора Вадима Шумкова по строительству этого объекта поддержал Президент Владимир Путин. Работы идут по графику, завершить их планируется в конце этого года.

В Шадринске строится новый двухэтажный корпус геронтологического центра «Спутник» на 100 мест. Здесь для пожилых людей будет обустроен компьютерный класс, зона отдыха, пищеблок и прачечная, построят площадку для скандинавской ходьбы и прогулок на свежем воздухе. В планах приобрести спортивные тренажеры.

В школе-интернате № 11 идёт капитальный ремонт. А в детском загородном лагере «Салют» в рамках региональной программы модернизации учреждений детского отдыха в этом году появится обновленная столовая.

Константин Малышев отметил, что в городе приводят в порядок и инфраструктурные объекты:

«Через реку Исеть ремонт моста закончен, мост через реку Канаш в конце мая тоже будет полностью завершен, движение по нему разрешено, так как выполнено 99% работ. В связи с низкими температурами оставшиеся работы сейчас по строительным нормам проводить не рекомендуется, поэтому возобновим и завершим их весной. Путепровод по улице Щеткина будет завершен ориентировочно ближе к июню. Он также не перекрыт, движение по нему осуществляется», - отметил заместитель главы региона.

В этом году в Шадринске по поручению губернатора отремонтируют четвёртую мостовую конструкцию - путепровод по улице Первомайской, проектная документация прошла экспертизу, финансирование выделено.