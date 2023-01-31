В Шадринске действует уникальная производственная линия

В городе Шадринск Курганской области находится первая в Уральском федеральном округе автоматическая линия цинкования метизов. Она расположена на заводе «Точинвест Цинк» и производит 20 тонн высококачественной продукции в сутки. Таких линий в России сейчас – только пять. Об этом рассказали авторы программы «Деловое путешествие», которые сняли для федерального телеканала «Россия 24» фильм «Курганская область: идеология развития».

На восстановленном после банкротства шадринском заводе изготавливают металлоконструкции для объектов энергетики, «Российских железных дорог», промышленного и гражданского строительства. Цель проекта – увеличить производственную мощность предприятия на 600 тонн в месяц. Убедительный пример того, как в условиях санкций возможно создать 500 рабочих мест и запустить метизную линию российского производства без импортных компонентов.

- Предприятие развивается и создает новые рабочие места. Сейчас, например, мы участвуем в строительстве электрических линий на Чукотке. Там проходит испытания мобильный ядерный реактор. Когда его запустят в эксплуатацию, он будет подавать энергию по опорам линии электропередач, которые проходят оцинковку у нас, в Шадринске, - рассказал московским тележурналистам исполнительный директор ООО «Точинвест-ШЗМК» Евгений Давыдов.

Отметим, что Правительство Курганской области помогло открыть автоматическую линию цинкования метизов. Оно предоставило предприятию налоговые льготы и субсидию на возмещение части затрат. Это позволило инвестору сэкономить десятки миллионов рублей.

Скриншоты фильма «Курганская область: идеология развития» телеканала «Россия 24».