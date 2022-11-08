В Шадринске два исторических здания украсили архитектурно-художественной подсветкой

Также появилось освещение тропинок и малых архитектурных форм в городском саду им. Кельдюшева

В Шадринске два исторических здания в этом году обрели архитектурно-художественную подсветку и подчеркнули свой исторический облик.Одно из них - бывшие хлебные склады Ф.А. Соснина по улице Розы Люксембург, построенные в 1884 году. Сейчас здесь находится Дом Детства и Юношества «РИТМ».

Архитектурно-художественную подсветку установили еще на одном здании, где когда-то располагалась женская гимназия (также находится по улице Розы Люксембург), сейчас здесь работает начальная школа № 10.

Кроме того появилось освещение тропинок и малых архитектурных форм в городском саду им. М.Ф. Кельдюшева, которое позволило создать современное пространство для прогулок.

Ранее редакция «Нового мира» сообщала, что в Шадринске по улице Орджоникидзе продолжается благоустрайство новой общественной территории, где можно будет просто поиграть и заняться спортом. Место для спортивно-игровой площадки уже огородили забором. Далее она будет разделена на три зоны: детскую — с качелями, песочницей и горками; силовую, где установят многофункциональную раму для тренировок, и для городошного спорта. Планируется установить кольцо для стритбола, футбольные ворота и благоустроить зону отдыха.

Фото администрации города Шадринска.

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