В Шадринске идёт строительство новой школы на 1100 мест

На площадке новой школы в Шадринске забиты более 1000 свай. «Сейчас строители приступили к возведению железобетонного каркаса», - передаёт корреспондент «Нового мира» Константин Сапунов, который сейчас работает в Шадринске.

По информации генерального директора шадринской строительной компании «Дон» Сергея Уфимцева, общая площадь строящегося объекта составит 28 тысяч квадратных метров. Школа в поселке Северный в городе Шадринске будет самым крупным общеобразовательным учреждением.

Подрядчик заявил, что работы ведутся с небольшим отставанием, однако строители уверены, что наверстают упущенное время очень быстро. На объекте сейчас заняты порядка 60 человек и 10 единиц техники.

Ранее компания «Дон» возводила в Шадринске Индустриальный парк и Ледовый дворец.

Напомним, сдача объекта запланирована на декабрь 2023 года.

Добавим, что сегодня, 25 ноября, губернатор Курганской области Вадим Шумков работает в Шадринске. Он посещает социально значимые объекты, проверяет, как ведутся работы.

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