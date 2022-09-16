В Шадринске молодёжь вместе с ветеранами высаживает Сады Памяти

На трёх пришкольных участках города Шадринска появились Сады Памяти. Автором проекта «Сады памяти. Шадринск – 22» является студентка ШГПУ Александра Манакова.

Во время акции со школьниками пришёл пообщаться Герой Великой Отечественной войны Николай Степанович Куликовских, награждённый медалью за победу над Германией. Ветеран рассказал ребятам о годах своей юности, а затем вместе со школьниками посадил дерево и подарил сборник своих стихов школьной библиотеке, сообщает телеканал «ИНФО – 24».

«Каждое дерево станет живым памятником всем погибшим в те страшные годы. Приятно было наблюдать, как ребята с волонтёрами делали совместную работу. Они, как одна большая дружная команда, осуществляли посадку деревьев в честь участников боевых действий, своих близких, кто в годы Великой Отечественной войны приближал Победу!» - цитирует Молодёжный портал Зауралья Александру Манакову.

В рамках проекта школьники пополняют свои знания о Великой Отечественной войне, узнают больше о Героях войны на Уроках Мужества и классных часах, готовят и презентуют проекты о своих родственниках – участниках войны. А затем высаживают деревья в память об участниках тех далёких событий.

В 360 годовщину города Шадринска школьниками будет высажено 360 деревьев.

Фото предоставлено телеканалом «ИНФО-24».

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