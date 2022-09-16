В Шадринске общественники заинтересовались, чем кормят школьников

Специалисты отдела образования администрации города Шадринска с 15 сентября проводят выездные проверки по организации горячего питания школьников.

Члены Общественной палаты города Шадринска принимают активное участие. Организация питания производится в соответствии с требованиями нормативных документов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Комиссия по проверке школ проверяет наличие документации, санитарное состояние пищеблоков и обеденного зала, состояние оборудования для приготовления пищи и беседует с учащимися об их удовлетворённости горячим питанием, сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска.

Продлятся проверки до 7 декабря. Итоги работы рабочей группы будут подведены на пленарном заседании Общественной палаты муниципального образования – город Шадринск.

Напомним, что в сентябре общественники Кургана приняли участие в дегустации блюд из школьного меню.

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