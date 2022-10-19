В Шадринске организовали обучение для мобилизованных и бесплатные занятия в кружках для их детей

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Шадринске организовали обучение для мобилизованных граждан. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» написал глава города Антон Мокан.

Во Дворце культуры проходят занятия по подготовке, в основе которых - первичная медицинская помощь, работа с квадрокоптером, инженерная подготовка, сборка и разборка автомата.

«Семьи мобилизованных нуждаются в особой заботе и внимании. По поручению губернатора Вадима Шумкова стараемся максимально быстро решать возникающие вопросы, которые самостоятельно семьям решить сложно», - отметил Антон Мокан.

В доме одного мобилизованного шадринца решили проблему с отоплением. Установили новый радиатор, который по причине отсутствия главы семьи, заменить было некому. Для другой семьи откорректировали режим работы детского сада, чтобы мама после работы могла спокойно забирать ребенка.

«С коллегами решили поддержать семьи и обеспечить бесплатные дополнительные занятия в садиках, школах и учреждениях дополнительного образования. Ребятишки, которым нужна помощь в учебе, будут ее получать», - подчеркнул глава Шадринска.

Плотно работает городская администрация с волонтерским штабом #МЫВМЕСТЕ. Студенты готовы оказывать содействие в работе, собирают посылки для мобилизованных.

В Шадринске семьи мобилизованных граждан могут обратиться на горячие телефонные линии социальных учреждений.

8 (35253) 6-26-61 - Управление социальной защиты,

8 (35253) 3-23-19, 3-29-26 - Центр социального обслуживания.

Всегда на связи заместитель по социальным вопросам Наталья Бякова - 8 (35253) 6-23-12.

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