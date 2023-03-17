В Шадринске откроют первую в Курганской области школу с профилем МВД

В Шадринске хотят открыть первую в Курганской области школу с профилем Министерства внутренних дел. По информации пресс-службы администрации Шадринска, наряду с гуманитарными, экономическими и иными профилями у старшеклассников появится возможность постигать основы юриспруденции и готовиться к поступлению в вузы системы МВД. «Полицейские классы» уже есть в российских школах, а в нашем регионе первооткрывателем станет школа № 8 из Шадринска.

Кроме стандартной школьной программы, внимание планируется уделить изучению обществознания, правозащитной деятельности, физической подготовке. Полиция заручилась поддержкой института МВД в Екатеринбурге, чьи преподаватели также готовы делиться знаниями с будущими курсантами. Планируются экскурсии в структурные подразделения МВД и в сам вуз.

Со слов полковника полиции Алексея Петрова, родителям старшеклассников нужно запомнить, что институты МВД — это не просто юридическое образование, это повышенные стипендии, проживание, питание, обмундирование студентов и их последующее трудоустройство. Выпускники профильных классов для работы в полиции могут получить сначала среднее образование по специальности «Правоохранительная деятельность», в том числе в Шадринске в Зауральском колледже физкультуры.

Отбор курсантов из шадринских школ планируется в июне.

Фото администрации Шадринска.

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