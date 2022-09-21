В Шадринске откроют участка исправительного центра

В УФСИН России по Курганской области обсудили открытие участка исправительного центра в Шадринске.

Начальник управления Михаил Мачушкин и генеральный директор ООО «Технокерамика» Владимир Кузовников провели рабочую встречу.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы трудоустройства на предприятии осужденных к принудительным работам. ООО «Технокерамика» планирует возвести общежитие из модульных конструкций, где будут проживать осужденные. Вместимость изолированного участка исправительного центра составит до 100 человек. В помещениях для проживания осужденных должны быть жилые комнаты из расчета не менее 4-х метров квадратных на человека, кухня, столовая, санузел, бытовые помещения.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы и назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Осужденные проживают в общежитии, и привлекаются на работу на предприятия, которые подбирает администрация. В будние дни осужденные самостоятельно добираются на работу и обратно, а вечером и в выходные дни пребывают в центре под присмотром сотрудников учреждения. Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход государства.

В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации субъектам Российской Федерации рекомендовано обеспечить создание в 2022 году не менее 400 мест в исправительных центрах на базе регионального имущества, имущества предприятий и организаций.

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