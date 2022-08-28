В Шадринске отметили 360-летие города

Праздничные мероприятия по традиции начались еще накануне, 26 августа, в Новом поселке - крупнейшем микрорайоне города, отметившем свой 73-й день рождения. Ландшафтный парк «На семи ветрах», где проходило народное гуляние. Зрителей приветствовали участники народного ансамбля русской песни «Забавушка», Центра татарско-башкирской народной культуры «Дуслык», выступления детских творческих коллективов местного Дома культуры «Созвездие». После поздравления официальных лиц по сложившейся традиции чествовали юбиляров – с золотой свадьбой поздравили чету Марьям и Хисматулла Агишевых, а с рождением сына - и Дениса и Марину Бологовых.

Но ни в какое сравнение не идет это с тем, что развернулось в субботу в центре города. Тысячи горожан заполнили улицы Комсомольскую, Октябрьскую, Февральскую. Все эти участки превратились в развлекательные, концертные и торговые площадки с игровыми зонами, объектами общепита и торговли. На центральной площади имени Здобнова все по традиции чествовали Почетных граждан Шадринска, состоялась церемония вручения наград «За заслуги перед городом», медалей «За любовь и верность», молодежных премий и благодарственных писем. Завершились торжества выступлением уникального танцующего оркестра «Урал-бэнд», концертом группы «Лицей» и праздничным салютом.