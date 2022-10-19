В Шадринске отметили улучшение готовности к сезону отопления в этом году

В шадринской администрации обсудили итоги начала отопительного сезона. Аппаратное совещание с коллегами и представителями ресурсоснабжающих организаций провел глава города Антон Мокан.

Как сообщает пресс-служба администрации Шадринска, ремонтно-восстановительные мероприятия по подготовке к предстоящей зиме выполнены в соответствии с планами, заменено 3 км тепловых сетей и 3,11 км изоляции. По состоянию на сегодняшний день полностью готовы к отопительному периоду жилой фонд управляющих компаний и объекты социальной сферы. Запуск тепла производился поэтапно согласно установленному графику. Все соцучреждения и УК уже получили паспорт готовности к зиме. Из пяти ресурсоснабжающих организаций, одна в течение октября должна устранить замечания, а предприятие «ШТС» еще ожидает проверки, которая запланирована до конца текущей недели.

Меньше всего приспособленными к запуску тепла оказались дома, находящиеся на непосредственном управлении собственников. Это при том, что процент готовности этого сектора выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На совещании подчеркнули, что ежегодная информационная работа с потребителями не дает должного эффекта.

Антон Мокан поручил принять все меры для того, чтобы не допускать подобных ситуаций: «Начинать работу по подготовке этого сектора жилфонда необходимо сразу же после окончания текущего отопительного сезона, организовывать уже в апреле и мае собрания жильцов. Это очень трудоемкий процесс, но другого варианта нет. Наша с вами обязанность – обеспечить теплом каждого жителя».

Подводя итоги заседания, Антон Мокан отметил, что подготовка к началу отопительного сезона в этом году выше, чем в предыдущем. В том числе, своевременно справились со своими обязанностями управляющие компании. Глава города призвал еще раз обратить особое внимание на жилье, находящееся на самоуправлении (ТСЖ, ЖСК, ТСН), чтобы на будущий год привести их к 100% готовности и заранее провести все гидравлические испытания.

Фото пресс-службы администрации Шадринска