В Шадринске планируют запустить подачу стоков на очистные сооружения

В сентябре в Шадринске планируют начать запуск второго важного инфраструктурного объекта - подачу стоков на канализационные очистные сооружения, на которых подходит к завершению генеральная реконструкция. По оценкам специалистов, в полную мощность они заработают к концу года.

Реконструкция объекта началась в 2012 году, но закончена не была – ошибки в документации, недобросовестный подрядчик. Однако учитывая значимость этого объекта для города, к решению вопроса лично подключился губернатор Вадим Шумков. В работы по устранению замечаний и допущенных ранее ошибок, расширение и реконструкцию шадринских канализационных очистных сооружений вложили более 800 миллионов рублей.

«До 2018 года к работам было много замечаний. Подрядчик был недобросовестный. На данный момент к нему есть вопросы у правоохранительных органов, мы перезаключили договор с другим подрядчиком, и в конце августа, начале сентября планируем начинать подачу стоков, наращивание необходимой массы бактерий для их переработки»,- прокомментировал ситуацию глава Шадринска Антон Мокан.

На полный режим очистные сооружения выйдут через несколько месяцев работы. Это связано с тем, что активная биологическая среда, необходимая для переработки стоков, должна разрастись до нужных для этого объемов, сообщает официальный телеграмм-канал областного правительства.

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