В Шадринске по поручению губернатора построят коттеджный посёлок

Курганская ипотечная жилищная корпорация по личному поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова начала в регионе реализовывать новый проект комплексной застройки под индивидуальное жилищное строительство в Шадринске.

В экологически чистом месте появится коттеджный посёлок «Солнечная поляна», рядом с которым будет все, что нужно для жизни семьи: новая школа, два детских сада, спортивный комплекс, ледовая арена, бассейн, транспортная инфраструктура, пишет пресс-служба губернатора.

На территории площадью 17,4 га разместятся 115 участков от 8 до 12 соток.

«Завершается подготовка площадки под комплексное строительство нового малоэтажного жилья - делаем сети: газ и электричество, и отгрейдеруем дороги. После завершения строительства жилья будем делать и их. Далее участки будут предлагаться застройщикам с нашей финансовой поддержкой жителям на выкуп жилья. Рядом новые детские сады, бассейн, ледовая арена, школа строится - нужно строить и новые семьи)», - отметил глава региона в своём телеграм-канале.

В посёлке уже смонтированы внутренние сети газоснабжения, ведётся работа по обустройству подъезда, а также идут завершающие работы по сетям электроснабжения.

Ещё один проект по комплексной застройке под ИЖС реализуется неподалеку от Кургана. Участок находится в селе Колесниково Кетовского округа. Реализация этого проекта позволит построить 40 тыс. кв. м комфортного малоэтажного жилья.

Покупатели жилья, построенного в рамках проектов комплексной застройки в Шадринске и Колесниково, смогут по проекту «Русская мечта! Курганская область зовёт» получить - введённую по инициативе губернатора субсидию до 700 тыс. рублей на приобретение (строительство) дома.

Подробнее можно узнать на сайте Курганской ипотечно-жилищной корпорации, а также в офисах и по телефонам: - офис АО «КИЖК» в Кургане - ул. Бурова-Петрова, 112, тел.: (3522) 43-67-00, (3522) 43-66-99, 8-912-570-05-54, 8-912-064-51-55,

- офис АО «КИЖК» в Шадринске - ул. Свердлова, 102, тел.: (35253) 7-70-33, 8-912-833-33-57, режим работы: пн-пт с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, суббота и воскресенье выходной.

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