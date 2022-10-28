В Шадринске подростки вместе с родителями пробегут экстремальный кросс

Студентка ШГПУ Марина Лаптева на грант в 200 тысяч рублей реализует проект «Экстремальный кросс для смешанных команд «Преодолеем вместе».

Главная идея проекта – объединить подростков, в том числе с девиантным поведением, и взрослых (родителей и руководителей дополнительного образования), чтобы они вместе в команде пробежали кросс, сообщает Молодёжный портал Зауралья. Средства пойдут на оборудование, с помощью которого будет улучшена трасса. В программу проекта входят: проведение бесед со школьниками, экстремальный кросс и круглый стол.

Добавим, что на форуме лидеров студенческих инициатив свои проекты представили 54 студенческих активиста, гранты получили только девять. Трое из них - студенты ШГПУ.

«ШГПУ – это лучший вуз, лучшие студенты и самые крутые преподаватели!» — цитирует Молодёжный портал Зауралья начальника управления по воспитательной работе ШГПУ Татьяну Сизову.

Фото со страницы начальника управления по воспитательной работе ШГПУ Татьяны Сизовой в соцсети «Вконтакте».

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