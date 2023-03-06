В Шадринске подвели итоги чемпионата России по мотогонкам на льду

Шадринский стадион «Торпедо» 4 и 5 марта» принимал заключительные этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду, в котором боролись 5 команд. Местные мотогонщики боролись с командами из Тольятти, Уфы, Кумертау и Каменск-Уральского.

В каждом из сорока заездов борьба шла до последних метров дистанции.

Лидерами первого соревновательного дня стали уфимцы. Они заработали 32 очка. 29 очков набрала команда Тольятти и, соответственно, заняла второе место. Третье место и 24 очка – у шадринцев.

В ходе второго дня соревнований первое место вновь заняла команда из Башкортостана, в упорной борьбе серебро взяла команда «Торпедо-ШААЗ», «Мега-Лада» из Тольятти вышли на третью позицию.

Кубок командного чемпионата России по мотогонкам на льду по итогам всех этапов выиграли уфимцы, вторая ступень пьедестала у команды «Мега-Лада». «Торпедо-ШААЗ» под руководством тренера Артёма Новика, смогла стать бронзовым призером чемпионата России.

Фото телеканала "Город".

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