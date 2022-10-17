В Шадринске полиция будет наказывать тех, кто спаивает несовершеннолетних

Меры по снижению преступности, выявление фактов продажи табака и алкоголя, противодействие распространению криминальных субкультур среди подростков — эти и другие темы рассмотрела шадринская межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

По информации комиссии по делам несовершеннолетних, под наблюдением в наркодиспансере находится 41 подросток с диагнозом «пагубное употребление алкоголя». При выявлении факта распития запрещенной для несовершеннолетних продукции особое внимание уделяют тому, каким образом и кем она была приобретена. После выяснения материалы незамедлительно направляют в органы полиции для принятия дальнейших мер. В отношении подростков составляют административные протоколы, которые предусматривают наказание в виде штрафов, также информацию о правонарушении направляют в их учебные заведения и наркодиспансер для последующей профилактической работы.

Сотрудники полиции в этом году провели более двухсот рейдов по проверке питейных заведений, мест отдыха молодежи. Состоящих на учёте подростков посещают дома.

На тему профилактики экстремизма и терроризма в учебных учреждениях города провели более четырехсот бесед и лекций. Ежемесячно мониторят социальные сети, где выявляют случаи участия несовершеннолетних в работе запрещенных организаций. Специалисты отмечают, что группу риска составляют дети от 10 до 18 лет.

Особое внимание члены комиссии уделили проведению мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, организации детской досуговой занятости. Активно работают кружки в учреждениях дополнительного образования и культуры, спортивные секции, которые посещают подростки, в том числе состоящие на различных видах учета. Регулярно на базе учебных заведений проводят классные часы, родительские собрания, тематические уроки, рассчитанные на учеников всех возрастов и направленные на формирование негативного отношения к вредным привычкам.

Фото с официальной страницы администрации Шадринска в социальной сети «ВКонтакте».

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