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В Шадринске после обращения жителя ликвидировали стихийную свалку

В Центре управления регионом отметили, что вопросы уборки отходов входят в топ-10 самых обсуждаемых

3 ноября, 2022 - 12:09

У берега Исети города Шадринска образовалась несанкционированная свалка мусора и сухих веток. О проблеме на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»рассказал неравнодушный житель.

«Несанкционированная свалка мусора. Примите меры», — написал житель города на Исети.

Комитет городского хозяйства администрации города Шадринска принял обращение в работу и проинформировал заявителя о том, что в настоящее время свалка ликвидирована.

В Центре управления регионом отметили, что вопросы уборки отходов входят в топ-10 наиболее обсуждаемых тем в нашем регионе.С начала осени 2022 года зафиксировано более 214 обращений от проживающих в разных уголках области граждан по мусорной теме.  Из них около 38 были посвящены стихийным свалкам. Чаще всего по этой теме обращаются жители Шумихинского округа, Кургана и Шадринска.

 

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3 ноября, 2022 - 12:09

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