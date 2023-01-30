В Шадринске построены важные объекты городской инфраструктуры

В городе Шадринске построены важные объекты городской инфраструктуры. Это новые водозаборные и водоочистные сооружения. Завершается ремонт мостовых переходов. Задача городских и региональных властей - добиться качественного выполнения работ.

«Благодаря поддержке губернатора Вадима Михайловича Шумкова мы получили необходимое финансирование их строительства, - рассказал глава города Антон Мокан. -Это водозабор и канализационные очистные. На строительство объекта водоподготовки и водоочистки на головном водозаборе Шадринска из областного и федерального бюджета было направлено более 340 миллионов рублей»

На водозаборе закончены строительные работы. Налажена система очистки. Новый объект обеспечит город качественной чистой водой вместо старого водозабора 70-х годов постройки. Роспотребнадзор провёл анализ воды, и дал заключение о том, что получаемая после очистки вода соответствует всем нормам.

«Вода у нас чистая, - подчеркнул первый заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального комплекса Курганской области СургейЦуканов. -Закончен резервуар для запасов чистой воды. Первый этап. Резервуары у нас готовы, введены в эксплуатацию. Уже принимают воду».

Сейчас перед специалистами поставлена задача решить вопрос с программным обеспечением, чтобы в дома шадринцев вода поступала бесперебойно и в автоматическом режиме.

«К сожалению, сейчас мы столкнулись с тем, что импортное программное обеспечение, которое было закуплено заранее, пришлось полностью переписать,- пояснил глава города.– Перед специалистами поставлена задача, решить вопрос с программным обеспечением в кратчайшие сроки. Новый водозабор скоро придёт на смену тому, что мы эксплуатируем с 70-х годов прошлого века. В дальнейшем будет спланировано строительство центрального водопровода в посёлках Туманова и Звёздный».

На канализационных очистных сооружениях Шадринска основные работы также завершены. Однако в процессе строительства по объективным причинам потребовалось внести изменения в проектное решение и проведение дополнительных работ.

«До 15 февраля подрядчик завершит эти работы, после чего сооружения будут готовы для заполнения водой, отладке оборудования и выращиванию бактерий. Понимаю, что город также ждет запуска этого объекта, но он технически очень сложный и спешка здесь может только навредить, - пояснил Антон Мокан. - Наша задача качественно выполнить все технологические этапы, чтобы очистные сооружения прослужили городу не один десяток лет»

Шадринцы раньше и мечтать не могли, что изношенные за годы эксплуатации мосты приведут в порядок, так как это дорогостоящие и сложные работы. В минувшем году при поддержке губернатора в городе был начат ремонт сразу двух мостов и одного путепровода. Мост через Исеть уже введён в эксплуатацию.

Основной объём работ по ремонту моста через реку Канаш завершён. Здесь открыто автомобильное движение.

Путепровод по улице Щёткина остается в работе. Срок окончания работ зависит от погодных условий и окон движения поездов, так как под виадуком проходят железнодорожные пути. График уже составлен, работы продолжатся при положительном температурном режиме, ориентировочно работы завершатся в мае-июне.

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