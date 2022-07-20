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В Шадринске построят новый стадион

Строительство планируют завершить к концу этого года

20 июля, 2022 - 17:00

На территории средней общеобразовательной школы №15 в микрорайоне Хлызово города Шадринска планируют строительство нового спортивного мини-стадиона. До этого там стоял корт, который был полностью демонтирован. На его месте планируется построить трибуны, освещение, легкоатлетические дорожки, прилегающий спортивный городок и другие атрибуты стадиона. Благоустройство объекта осуществляется по областной программе. 10 млн рублей будет выделено из инвестиционной программы Курганской области.

В настоящее время проводятся проектные работы, которые уже подходят к завершению. После утверждения проекта будет определён подрядчик и строительство начнётся. Сначала будет положено асфальтовое покрытие, а затем искусственное покрытие беговой дорожки. Завершение работ и открытие нового мини-стадиона планируется реализовать к концу этого года. Таким образом уже в следующем году проживающие поблизости начнут тренироваться на новой спортивной площадке, а ученики школы №15 благодаря занятиям смогут добиваться новых спортивных успехов.

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20 июля, 2022 - 17:00

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