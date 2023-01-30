В Шадринске появился памятник Царевне-лягушке

В городе Шадринске открыли памятник Царевне-лягушке. И это не случайно. Именно в Шадринском уезде жил и собирал, записывал легенды и сказания краевед Александр Зырянов.

Сборник из 17 сказок, в числе которых была «Царевна-Лягушка», в 1850 году он направил в Русское географическое общество. Сказками заинтересовался знаменитый фольклорист-исследователь Александр Афанасьев, который опубликовал все 17 зыряновских сказок, внеся небольшую правку и дав им названия в «Народных русских сказках». Рукопись сказки хранится в архиве Русского географического общества. Тот факт, что зыряновский текст сказки занесен в универсальный международный каталог сказочных сюжетов, позволил считать Шадринск родиной «Царевны-лягушки».

Напомним, что Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев.

По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова из регионального бюджета для Шадринска было выделено дополнительное финансирование на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды». Самой заметной малой архитектурной формой, созданной на эти средства, стал памятник Царевне-лягушке в центре города

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