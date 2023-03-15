В Шадринске появится первая «умная» спортивная площадка с беспроводным интернетом

Этим летом на территории лицея №1 в Шадринске построят современный комплекс открытого типа, аналогов которому в городе пока еще не было. Зона для спорта и отдыха будет оснащена QR-кодами и беспроводным интернетом.

Отсканировав код, спортсмен получит подробную видеоинструкцию, как правильно заниматься на тренажере. С помощью такого оборудования любой желающий сможет тренироваться индивидуально и контролировать правильность выполнения упражнений.

Микрорайон для размещения оздоровительного комплекса выбран не случайно. Шадринцы смогут заниматься спортом в свободное время после работы или учебы вблизи своего дома. Кроме того, площадка позволит более эффективно проводить тренировки для учащихся.

«Умная» площадка будет включать в себя оборудование для футбола, баскетбольную и волейбольную площадки с искусственным покрытием, комплект для воркаута, уличные тренажеры и трибуну на 100 мест. Оборудование уже закуплено по программе «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области».

Монтаж могут начать после окончания учебного года в школе.

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