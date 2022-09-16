В Шадринске продают сладости, сельхозпродукцию и изделия народных промыслов

Выставочно-ярмарочное мероприятие «Скатерть-самобранка» открылось в Шадринске 17 сентября. Торговые ряды расположились вдоль улицы Февральской.

Свою продукцию представили более 60 не только зауральских производителей, но и Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, а также Пермского и Ставропольского края, сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска. На прилавках под открытым небом можно увидеть многообразие продовольственных товаров (от сладостей до сельхозпродукции), промышленных (одежда, ткани, зимняя обувь, изделия народных промыслов), а также большой ассортимент саженцев деревьев и кустарников.

В УРФО в середине сентября проходит немало торговых мероприятий подобного формата, но в Шадринск предприниматели всегда охотно едут, отмечают организаторы. Среди покупателей не только горожане, но и жители ближайших округов и районов области.

Осенняя ярмарка проходит в 23 раз, организаторами выступает ГорПо «Урал» при поддержке администрации города. Праздничное настроение посетителям дарили участники Заслуженного коллектива народного творчества хора русской песни «Лад» под управлением Людмилы Федоровой.

Фото Пресс-службы администрации города Шадринска.

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