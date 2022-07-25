В Шадринске продолжается строительство нового корпуса геронтологического центра «Спутник»

Во время рабочего объезда губернатор Курганской области Вадим Шумков не обошёл вниманием и геронтологический центр «Спутник». В своём телеграм-канале глава региона написал: «Строим новый корпус геронтологического центра «Спутник». Сдача в следующем году. Уверен, пожилым землякам здесь будет тепло и уютно».

Новое здание «Спутника» рассчитано по плану на 100 мест, располагается рядом с действующим корпусом. Уже завершились монтажные работы пожарных резервуаров. В данный момент идёт установка наружных сетей водоснабжения и канализации , кладка стен и установка плит перекрытия. Кроме того, запланирован удобный подъезд на территорию геронтологического центра.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области строительство нового корпуса идёт в рамках национального проекта «Демография». На его возведение из областного бюджета направлено 242,5 млн. Образование второго корпуса позволит в комфортных условиях оказывать помощь большему числу пожилых людей и инвалидов Курганской области.

На сегодняшний день шадринский центр «Спутник» востребован. Под опекой находятся 254 человека, которые получают необходимое медицинское обслуживание, уход, питание и общение с другими людьми.

Действующий корпус также поэтапно обновляется. В прошлом году был оборудован пандус, а также капитально отремонтирован запасной выход – всё это было сделано за счёт средств из областного бюджета. В этом году в центре уже заменена сиитема пожарной сигнализации, в планах ремонт двух эвакуационных выходов.

Фото и информация предоставлены пресс-службой губернатора Курганской области

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.