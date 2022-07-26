В Шадринске прогремит фестиваль «Город на Исети — 2022»

30-31 июля в 14:00 жители и гости города приглашаются на XXVI Открытый межрегиональный фестиваль современной молодежной музыки «Город на Исети — 2022». На концертной площадке у Дворца культуры выступят 27 коллективов из Шадринска, Кургана и Курганской области, Тюмени, Екатеринбурга и Каменск-Уральского, сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

Традиционно музыканты разделены на три номинации: «Дебют» — для коллективов, желающих заявить о себе на серьезной сцене; «Лига» — для музыкантов, имеющих фестивальный опыт; «Мастер» — для самых опытных и любимых зрителями групп и исполнителей. Все участники фестиваля получат дипломы, памятные призы и сувениры от организаторов и спонсоров мероприятия.

Порядок выступления участников

30 июля (суббота):

1. Сомнительный комплимент (г. Шадринск) - «Дебют»

2. Атлас (г. Курган) - «Дебют»

3. Pink Hippos (г. Шадринск) - «Дебют»

4. Мокрый Вилли (г. Екатеринбург) - «Дебют»

5. Origami castle (г. Шадринск) - «Дебют»

6. Motorio (г. Курган) - «Лига»

7. Deep in Rome (г. Шадринск) - «Лига»

8. Свора17 (г. Курган) - «Лига»

9. Кольт Правосудия (г. Курган) - «Лига»

10. Саботаж (г. Курган) - «Лига»

11. .О.Н.И. (г. Каменск — Уральский) - «Лига»

12. Tantum Verde (г. Каменск — Уральский) - «Мастер»

13. ZUNN (г. Екатеринбург) - «Мастер»

14. Disturb! (г. Екатеринбург) - «Мастер»

31 июля (воскресенье):

1. Музыка провинции Заура (р.п. Каргаполье) - «Дебют»

2. Немеречь (г. Курган) - «Дебют»

3. Улица Шазам (г. Курган) - «Дебют»

4. Ostin Powers (г. Екатеринбург) - «Мастер»

5. Р.М. (г. Курган) - «Мастер»

6. Красный лед (г. Курган) - «Мастер»

7. Хранитель (г. Курган) - «Мастер»

8. Estimators (г. Курган) - «Мастер»

9. Не для всех (г. Екатеринбург) - «Лига»

10. Воланд (г. Курган) - «Мастер»

11. Drinking Pumpkins (г. Тюмень) - «Лига»

12. Франт (г. Курган) - «Мастер»

13. Лунница (г. Шадринск) - «Мастер»