В Шадринске провели первый в истории города турнир по фигурному катанию

В Шадринске в новой современной ледовой арене города «Парус» прошли первые в истории города соревнования по фигурному катанию. На лед вышли 30 воспитанников отделения фигурного катания.

Арена открылась в феврале 2021 года. Сстроительство и оснащение арены оценили более 200 млн рублей. 50 процентов из этой суммы выделил регион, еще 50 процентов - Уральская горно-металлургическая компания. Теперь шадринцы катаются на коньках круглый год. Корт арены размером 30 на 60 метров может принять до 50 катающихся.

По личной инициативе губернатора Вадима Михайловича Шумкова в Шадринске начали готовить местных хоккеистов и фигуристов.

Первыми ледовую арену освоили 165 игроков из детской хоккейной команды «Торпедо» Шадринской ДЮСШ «Парус».

С сентября прошлого года в арене тренируются воспитанники спортивной школы-интерната для спортивно-одаренных детей из Зауральского колледжа физической культуры и здоровья.

А с апреля 2022 года при поддержке областного управления по физической культуре и спорту Курганской области на шадринском льду началась реализация проекта региональной Федерации фигурного катания на коньках «Все на коньке».

«Проект был запущен несколько месяцев назад. Мы поставили своей целью открыть здесь отделение по фигурному катанию. Выступление на льду воспитанников отделения – своего рода первый отчет о проделанной работе», - высказалась председатель федерации фигурного катания на коньках Курганской области Лариса Соколова.

Воспитывают новое поколение фигуристов тренеры из Кургана, которые параллельно с тренировочным процессом ведут подготовку преподавателей по фигурному катанию из Шадринска. Сейчас в секции при ледовой арене фигурным катанием занимается 50 воспитанников, но с наступлением нового учебного года эта цифра возможно увеличится.

Несмотря на летние каникулы ледовая арена «Парус» не пустует. Последние две недели здесь оттачивали свое мастерство на тренировочных сборах курганские фигуристы, а теперь их сменили курганские хоккеисты. Кроме того ледовая арена используется взрослыми непрофессиональными хоккейными командами для тренировок и любительских игр.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.

Фото администрации Шадринска.