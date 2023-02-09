В Шадринске ремонтируют мосты и благоустраивают площадки

В Шадринске в этом году начнут ремонтировать мост по улице Первомайской. «Выделяем на этот проект почти 75 млн рублей», - уточнил губернатор Вадим Шумков.

В своём телеграм-канале глава региона отметил, что в прошлом году сдали мост через Исеть. Сейчас завершаются ремонтные работы моста через Канаш. В первом полугодии должны завершить работы по ремонту путепровода через Транссиб.

Вадим Шумков сообщил, что в 2022 году сделали в городе мини-стадион и пять небольших площадок благоустройства. В этом году делают два больших спортивных объекта - в посёлке Осеево на площади более гектара и у лицея № 1. Также в этом году в городе благоустроят еще пять площадок.

В прошлом году в Шадринске привели в порядок около 20 км дорог. «В этом году уже запроектирован ремонт 15 км дорог и почти 15 км тротуаров», - написал в телеграм-канале Вадим Шумков.

Также в этом году по программе восстановления памятников истории и архитектуры в Шадринске отремонтируют 10 объектов.