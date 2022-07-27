В Шадринске ремонтируют социально значимые объекты

Представители органов власти и депутаты фракции «Единая Россия» совместно с родительским активом и общественностью проверили ремонтные работы в образовательных учреждениях г. Шадринска. Мероприятие прошло в рамках еженедельного мониторинга реализации народной программы партии, сообщили в пресс-службе «Единой России».

Один из объектов культурного наследия – здание школы №7 по ул. Розы Люксембург. Здесь проводятся работы по установке окон, капитальный ремонт крыши, а в ближайшее время появится новая отмостка. По словам директора работы идут по графику, закончатся к концу августа.

Также проводится ремонт и в школе №15. Вместо старого корта должна появиться спортивная площадка с беговой дорожкой и футбольным кортом, обновят трибуны, а сейчас меняют окна и двери. Депутат Шадринской городской думы Владимир Шмаков, несмотря на все продвижения в ремонте, заметил недочёты. Единоросс сказал, что необходимо сделать водоотведение у входа на территорию школы, поскольку участок может затопить, а это единственный вход. «Будем с коллегами решать этот вопрос. Думаю, совместными усилиями результат найдётся» - пообещал депутат.

По инициативе депутата Курганской областной Думы Валерия Порубова в лицее №1 появится спортивное оборудование в рамках партийного проекта «Детский спорт».

Однако первый заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Ирина Андрейченко и руководитель исполкома партии «Единая Россия» Родион Вяткин решили осмотреть строящийся детский сад «Умка»

Вяткин сообщил, что сейчас идёт монтаж малых архитектурных форм. Здание построено, территория уже облагорожена. Завершается внутренний монтаж всех систем, завезена большая часть оборудования, художники расписывают стены. Детский сад рассчитан на 150 мест, сейчас там устанавливают мебель. На прилегающей территории сада началось строительство новой школы на 1100 мест, которая будет соответствовать современным образовательным стандартам. Выделено около 787 млн рублей.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Регионального отделения политической партии «Единая Россия» в Курганской области.

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