В Шадринске школы закроют свои двери

В школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Шадринска после прибытия туда всех воспитанников, учащихся и работников входные двери будут закрываться. Об этом сообщили в администрации города в соцсети «Вконтакте». Аналогичные меры безопасности приняты и в других муниципальных образованиях.

После трагедии в Ижевске проходят работы по обеспечению безопасности в школах Курганской области. До принятия мер по закрытию дверей в образовательных учреждениях в наших школах уже стояли рамки металлодетектора, на входе всегда находится охрана. Некоторые школы допускают вход внутрь только по пропускам. Однако безопасность не бывает лишней. После личного поручения губернатора Вадима Шумкова прошло совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Курганской области. Принят ряд важных решений.

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