В Шадринске спасатели закрыли несанкционированную купель

На реке Исеть в городе Шадринске в праздник Крещения сотрудники ГИМС обнаружили несанкционированная купель, которую немедленно закрыли (заблокировали досками и льдом). Чтобы избежать провалов людей под лёд, организовали дежурство.

Всего для обеспечения безопасности была создана группировка сил и средств в составе 375 человек и 176 единиц техники, в том числе от МЧС России - 159 человек, 85 единиц техники.

В крещенские купели в нашем регионе окунулось более 7800 граждан, из них 3100 в областном центре. В регионе функционировали 37 специально оборудованных купелей. Из них в областном центре — три на территории Голубых озер. «Для дополнительного комфорта граждан сотрудниками чрезвычайного ведомства были предоставлены палатки для переодевания и световые башни для освещения купелей в тёмное время суток», - отметила руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

На местах крещенских купаний с раннего утра до позднего вечера дежурили сотрудники МЧС России, спасатели, медицинские работники, росгвардейцы, полицейские, волонтёры.

Фото Николая Пушилина.

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