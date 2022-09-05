В Шадринске стартовал месячник экскурсий «Узнаем город вместе»

Сентябрь – прекрасная пора для пешеходных экскурсий. Уже не мучает летний зной, на улице приятно-прохладная погода, а природа вокруг радует глаз буйством осенних красок. Вот поэтому в эту прекрасную пору Шадринский туристско-информационный центр предложил местным жителям, а также гостям провести этот месяц вместе, а именно – посетить экскурсии по старинному купеческому городу.

Участники экскурсий могут пройтись по историческим улицам города, с которыми связано много знаменитых имен, интересных событий, выдуманных легенд и неопровержимых фактов.

Экскурсия «Золотые истории купеческого Шадринска» рассказывает о развитии и становлении города, о купцах и усадьбах, о их жизни и достижениях.

Экскурсия «Шадринск можно как книгу читать» познакомит с произведениями писателей и поэтов, которые были связаны с городом душой или работой.

Экскурсия «По улице Веселой пеш. com» говорит о зданиях, событиях, временах и людях, связанных с этой улицей. О березовой роще и памятной площади, о напитках и пряниках, о революции и Советской власти.

А совсем юным шадринцам предложат пройти квест-экскурсию по библиотеке им. А.Н. Зырянова, которая называется «Лабиринты времен». Вместе со Стешей, девушкой из прошлого, можно узнать много интересного о библиотечной жизни, выполняя различные задания.

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