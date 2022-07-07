В Шадринске стартовали межрайонные соревнования «Старты надежд»

Сегодня в Парусе стартовал зональный этап спортивных соревнований в рамках межведомственной профилактической операции «Безопасные каникулы — 2022». В спортивных эстафетах участвуют ребята из Шадринска, Далматовского и Катайского районов, Шадринского и Шатровского округов.

«Пусть сегодняшние соревнования пройдут в атмосфере доверия, дружбы и взаимопонимания. Уверена, что «Старты надежд» оставят у всех участников только положительные впечатления. Всем собравшимся юным спортсменам желаю здоровья, хорошей учебы, спортивного духа и побед, достигнутых честным трудом», - приветствовала команды заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Бякова:

Межрайонные областные соревнования «Старты надежд» проводятся в Зауралье уже несколько лет. Участие принимают подростки в возрасте 9-14 лет, с которыми проводятся профилактические работы.

В этом году зональные этапы проходят в Кургане и Шадринске, Щучанском, Юргамышском Лебяжьевском округах и Кетовском районе.

Финал спортивных состязаний состоится 24 августа в Кургане.

По информации администрации Шадринска.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.