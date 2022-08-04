В Шадринске строят два новых спортивных объекта

В этом году по программе «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на базе шадринской школы № 15 планируется благоустройство мини-стадиона. Данный спортивный объект будет доступен для всех жителей микрорайона Хлызово.

Также будет обновлен стадион рядом с шадринским лицеем № 1. Здесь создадут новые сопртивные площадки под физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Благоустройство запланировано на следующий год.

«В восьми шадринских школах в рамках программы «500 шагов до спортплощадки» уже установлены уличные воркаут-тренажеры, которые предназначены для сдачи нормативов ГТО и общих тренировок по физической культуре. Дополнительные места занятия спортом станут хорошим подспорьем для физического воспитания шадринской молодежи и пропаганды здорового образа жизни», — отметил руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму Александр Велижанцев.

Фото пресс-службы администрации города Шадринска

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